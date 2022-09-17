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Елена Вяльбе: мы точно не готовы к такому развитию событий, как в автогонках

Елена Вяльбе: мы точно не готовы к такому развитию событий, как в автогонках
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась на тему отстранения российских лыжников от международных стартов. Ранее стало известно, что российским автогонщикам было предложено подписать документ для получения статуса нейтрального спортсмена. В этом документе, помимо прочего, требуется заявить, что спортсмен не поддерживает текущую политику России.

«Мы точно не готовы к такому развитию событий, как в Международной автомобильной федерации. Ни в коем случае. Что нам могут практически предложить? Предать родину или что? Я уверена, что никто из моих спортсменов не пойдёт на такое. Мы должны защищать честь страны, которая дала нам жизнь, вырастила нас, кормит и поит», — сказала Елена Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».

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