Вяльбе: календарь сезона свёрстан. Постарались, чтобы каждую неделю лыжники имели старты

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об особенностях календаря внутрироссийских стартов на сезон-2022/2023.
«Календарь сезона свёрстан окончательно. Всё отдано в Министерство спорта. Никаких изменений быть уже не может. Только если отмена соревнований по ходу сезона, бывает, что нет снега или сильные морозы. Но ничего уже меняться не будет. У нас хороший календарь в этом году, мы постарались сделать так, чтобы каждую неделю спортсмены имели старты. У нас 16 этапов Кубка России, чемпионат России и, если мы не поедем на чемпионат мира, будут альтернативные старты. Охват везде есть. Альтернативные старты пройдут в Сочи, мы уже заявились. Мы ещё один из этапов Кубка России хотим там провести, чтобы сделать тест. Мы понимаем, что там есть инфраструктура. Сочи — одно из немногих мест, где мы можем посоревноваться на высоте», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».
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