Терезе Йохауг выразила скептическое отношение к уравниванию дистанций в лыжных гонках

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась на тему уравнивания дистанций у мужчин и женщин Комитетом по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
«Должна сказать, что я очень скептически отношусь к новой схеме, которую установила FIS. К тому, что женщины и мужчины должны пройти одинаковое расстояние. Я в течение многих лет слышала, что разрушила спорт тем, что разница во времени была слишком большой и что я выиграла слишком много. Беговые лыжи не очень популярны в Европе, потому что многие там сильно отстают.
По крайней мере, я не думаю, что это впишется в спорт в будущем, особенно тогда, когда мы видим, что лыжные гонки имеют негативную тенденцию в интересе зрителей», — приводит слова Йохауг NRK.
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