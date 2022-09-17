Елена Вяльбе рассказала о состоянии Александра Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, пропускающего летний чемпионат России – 2022, который проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября.

«Саша Большунов начал тренироваться, это важно. У него была высокая температура, гадость эта, которая всех посетила. Думаю, что к началу сезона послековидные проблемы пройдут и всё будет нормально», — сказала Елена Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.