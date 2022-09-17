Вяльбе ответила на слова Шанава о том, что «лыжные гонки кажутся вымирающим видом спорта»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на высказывание чемпиона мира в спринте среди юниоров, победителя этапов Кубка мира французского лыжника Луки Шанава. «Сейчас лыжные гонки кажутся вымирающим видом спорта. Мы испытываем трудности в ряде стран», — заявил ранее Шанава.

«Может, во Франции они и вымирают, там они никогда и не были суперприоритетными. У нас в стране они точно не вымирают. Да и не сказала бы, что на мировом уровне они вымирают – столько спортсменов на Кубке и чемпионате мира. Вымирающим видом в FIS является лыжное двоеборье, 100%. Спасёт ли их женское двоеборье? Не знаю. У них стран шесть там выступает, а у нас представлены все страны», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».