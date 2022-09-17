«Ребят, ну так нельзя!» Вяльбе оценила нововведения FIS, направленные на популяризацию лыж

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила, что изменила бы в форматах проведения соревнований.

«Вернула ли бы я классические лыжи? Что в вашем понимании классические лыжи? Ушёл на круг на 15 км в лес и вернулся? Я понимаю, что жизнь не стоит на месте. Мы очень зависим от телевидения, картинка должна быть динамичной и быстрой. Люди не хотят смотреть долго, поэтому круг должен становиться меньше. Пускай это будут масс-старты, скиатлоны, спринты. Я с этим согласна, не хочу тут ничего менять.

Получается, мы меняем формат соревнований, каждый год у нас какие-то новшества, как в правилах. Ребят, ну так нельзя! Если эта гонка вымерла и вы понимаете, что она вам приносит ноль на телевизионной картинке, то надо её убрать или изменить на что-то новое. Но ведь такого нет!

Эстафеты смотрят, а в сезоне всего одна эстафета! У неё очень хорошие рейтинги, а её убирают. Спринт, понятно, это смотрибельно, но марафон у нас не смотрят, что ли? Нам говорят, что это сложно, потому что почти три часа бегут. Но эти соревнования среди марафонцев, та же наша «Русская зима», люди смотрят, а они там ещё больше бегут! Всё это какие-то отговорки, ничего другого я сказать не могу. «Мы хотим сделать лучше» – а что сделать лучше, если люди смотрят из года в год в таком формате, зачем что-то менять?» — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».