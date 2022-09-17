Ретивых — о победе в спринте: пришлось включиться и отработать на максимум

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал победу в классическом спринте на летнем чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Хотел поступить более тактически, потому что на стадионе был сильный ветер. Я старался толкать Андрея Кузнецова, чтобы нас не так сильно накатили. Перед финишным подъёмом не стал его обгонять, но не ожидал, что на самом финише не смогу накатить. Поэтому пришлось включиться и отработать на максимум.



Давно не соревновался. Это очень здорово, когда получается выступать на «Жемчужине Сибири», на родной арене. Хоть я и родом из Чайковского, всё равно выступаю за Тюмень. Спасибо болельщикам за возможность посоревноваться в такой атмосфере.

Для меня важно было выступить в Тюмени, получить тот заряд энергии, которого не хватает в летний период. Пытался себя настроить на гонку, но всё равно здесь не было многих лидеров. Хочется больше огонька. Пока не совсем получаю удовольствие от соревнований», — приводит слова Глеба Ретивых «Тюменская арена».