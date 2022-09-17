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Вяльбе: спортсмены сборной России всё-таки не в первую очередь должны думать о деньгах

Вяльбе: спортсмены сборной России всё-таки не в первую очередь должны думать о деньгах
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о сравнении призовых лыжников с призовыми биатлонистов на внутрироссийских стартах.

«Разговоры о призовых – это просто создание информационного повода. Мы должны своих спортсменов учить тому, чтобы они всё-таки не в первую очередь думали о деньгах. Каждый из спортсменов сборной России, неважно – в лыжах, двоеборье или лёгкой атлетике – это государственный человек, который получает зарплату. Это его работа. Если он будет это понимать, то у него сто процентов будет успех, спонсоры и призовые.

Меня всё это не возбуждает и не раздражает. Я не считаю нужным всё это обсуждать. Вы же видите, что на чемпионате страны по лыжероллерам спортсмены получают призовые. Значит, мы работаем над этим вопросом, просто не ходим и не создаём лишних информационных поводов. Мы просто работаем. И биатлон работает, и все федерации над этим работают, особенно те, у кого международные старты коммерческие. Понятно, что это хлеб, если ты выступил хорошо, то ты можешь заработать. Но думать только об этом… О том, что если бы я бегал там, то получал бы деньги, а тут не буду получать и вообще на старт не выйду. Мне кажется, у нас нет таких спортсменов. Больше этот вопрос мне не задавайте. Будут спонсоры. Мы никого не обидим», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».

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