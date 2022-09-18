Серебряный призёр ЧР в спринте Андрей Кузнецов: вообще не думал, что попаду в призы

Российский лыжник Андрей Кузнецов прокомментировал выступление в спринте на летнем чемпионате России в Тюмени. Спортсмен занял второе место, уступив на финише Глебу Ретивых всего 0,02 секунды.

«Глеб сильнее меня на финише. Я это знал и пытался до последнего удержать своё преимущество, но чуть-чуть не хватило. Будь дистанция короче на пару метров, и всё бы поменялось. Но всё равно должен сказать Глебу спасибо — он меня подталкивал со спуска. Если бы этого не делал, то я бы не выехал в лидерах и, возможно бы, даже в тройку не попал.

Тактика? Был довольной сильный ветер, мы шли против него. Поэтому первому бежать по этой прямой тяжелее. Тот, кто идет сзади, ловит небольшой поток.



Я вообще не думал, что попаду в призы, потому что состояние было прям ужасное. На разминке вообще слабость испытывал — то ли мандраж, то к этим соревнованиям подвелся не очень хорошо. Вчера тоже только 17-м был. Мягко говоря, не очень был рад. Поэтому в спринте я удивился, что смог навязать ребятам борьбу», — приводит слова Андрея Кузнецова «Тюменская арена».