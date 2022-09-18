Клебо — о предстоящем сезоне: пропустить что-либо будет сложно

Многократный олимпийский чемпион, лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался о планах на новый сезон с учётом новой системы начисления очков. С предстоящего сезона вступит в силу новая модель начисления очков в Кубке мира. Теперь 50 спортсменов в каждой гонке будут получать очки — по сравнению с 30 в старой системе. Очки для лидеров будут сокращены.

«В том виде, как будет теперь, пропустить что-либо будет сложно. Просто надеваешь лыжный костюм первого ноября и снимаешь его в конце марта. Вот каково это, если вы собираетесь бороться за «глобус».

Трудно выиграть Кубок мира, не поехав на «Тур де Ски», и я не думаю, что в этом году это будет менее сложно. Важно быть в хорошей форме, здоровым и без травм. Это ключ, без которого нет шансов», — приводит слова Клебо ABC Nyheter.