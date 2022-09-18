Ступак: готовлюсь к чемпионату мира. Убирать из головы главный старт сезона я не готова

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) оценила возможность участия в чемпионате мира 2023 года, который пройдёт в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта.

«Я готовлюсь к чемпионату мира, а там мы уже посмотрим. Как нам скажут, так и будем делать. У меня в голове проложен путь на ЧМ, но в то же время понимаю, что мы можем бегать и только в России, окей. Убирать из своей головы главный старт сезона я тоже не готова», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

Ранее в июле Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона — 2022. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира будет объявлено в октябре.