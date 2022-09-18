Большунов: перед Олимпиадой-2022 неделю подряд проезжал на лыжах по 100 километров в день

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов рассказал, сколько километров может преодолеть за одну тренировку.

«Мы больше ориентируемся не на километраж, а на время. Но я всё равно ставлю перед собой определённые задачи. Летом за утреннюю тренировку на лыжероллерах обычно проезжаю 50-60 километров. На второй тренировке нагрузки, естественно, ниже. Зимой немного по-другому. Но в период подготовки к Олимпиаде в Пекине неделю подряд за день на лыжах проезжал по 100 километров», — приводит слова Большунова телеграм-канал «Арена Урала».

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.