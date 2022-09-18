Старт-лист мужской гонки с раздельным стартом на 20 км на ЧР по лыжным гонкам в Тюмени

19 сентября на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени пройдёт гонка с раздельным стартом среди мужчин. Начало запланировано на 10:30 мск. Гонка состоится на дистанции 20 км.

Гонку начнёт Василий Кусков (Магаданская область). За ним на старт отправится Марк Патрушин (Томская область). Следующим выйдет Николай Калинин (Самарская область).

Чемпионат России по лыжным гонкам. Тюмень. Гонка с раздельным стартом. 20 км. Мужчины



2. Василий Кусков (Магаданская область)

3. Марк Патрушин (Томская область)

4. Николай Калинин (Самарская область)

28. Никита Денисов (Алтайский край)

40. Иван Якимушкин (Тюменская область)

43. Денис Спицов (Тюменская область)

45. Андрей Мельниченко (Красноярский край)

48. Алексей Червоткин (Москва)

49. Савелий Коростелёв (Пермский край)

50. Илья Семиков (Республика Коми)