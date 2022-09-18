«Понимаешь, что ты просто ноль». Большунов рассказал о своём состоянии после коронавируса

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов рассказал, как перенёс коронавирус.
«Август в тренировочном плане у меня получился не такой, как хотелось бы. Я не был на сборе в Терсколе, а в начале заболел. Была температура в районе 37,8-38°С, пришлось даже сбивать температуру, ну и воды много пить. Через пару дней после того, как температура пришла в норму, я поехал на сбор в Тюмень.
Тяжело ли там было? Ещё как! Мне в первые дни даже по равнине было тяжело бегать. На спусковых частях трассы толкаешься и понимаешь, что ты просто ноль. Зима покажет, насколько серьёзно болезнь сказалась на уровне подготовки», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Читайте полное интервью с Большуновым в ближайшее время на «Чемпионате».
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