Александр Большунов рассказал об эмоциях, которые испытал, когда впервые увидел свою дочь

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов рассказал об эмоциях, которые испытал, когда впервые увидел свою дочь.

«Главная ли это победа в жизни? Конечно. Правда, нужно время, чтобы окончательно пришло осознание, что нас уже не двое, а трое. Признаюсь, когда я впервые взял Еву на руки, страшно было, потому что я не знал, что дальше делать (смеётся). Как этого крошечного человечка на руки-то брать?» — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, у Александра Большунова и его жены Анны Жеребятьевой 27 августа родилась дочь, её назвали Евой. Александр и Анна поженились в апреле 2021 года.

Читайте полное интервью с Большуновым в ближайшее время на «Чемпионате».