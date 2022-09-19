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«Я настроен оптимистично». Большунов — о возвращении российских лыжников на Кубок мира

«Я настроен оптимистично». Большунов — о возвращении российских лыжников на Кубок мира
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира россиянин Александр Большунов высказался о возвращении российских лыжников на Кубок мира.

«Я настроен оптимистично. Надеюсь, руководители FIS придут к мнению, что выступать на международных соревнованиях должны все сильнейшие вне зависимости от национальности.

Пусть FIS рискнёт и станет исключением из общей тенденции. Почему нет?» – сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

После рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) FIS отстранила российских и белорусских лыжников от соревнований под эгидой организации на неопределённый срок.

Читайте полное интервью с Большуновым в ближайшее время на «Чемпионате».

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