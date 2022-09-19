«Это очень круто!» Большунов оценил призовые на летнем чемпионате России по лыжным гонкам

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился мнением о призовых, вручаемых на летнем чемпионате России. Турнир проходит в Тюмени.
«Это очень круто! На зимнем чемпионате России в Сыктывкаре призовые были намного меньше. Хотелось бы, чтобы такие же призовые, как здесь, были и на всех стартах сезона. Это очень хороший стимул, особенно для молодых спортсменов», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте.
Полное интервью с Большуновым читайте здесь:
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