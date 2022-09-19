«Повторять этот опыт я пока не планирую». Большунов — о работе комментатором лыжных гонок
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, понравилось ли ему комментировать лыжные гонки на летнем чемпионате России. Турнир проходит в Тюмени.
«Ничего так. Правда, я комментировал между тренировками, пожертвовал собственным отдыхом ради этого. Получается, я первую тренировку провёл, потом отработал на трансляции, а затем на вторую тренировку вышел. Но повторять этот опыт в будущем я пока не планирую, мы с Еленой Валерьевной договорились только на один рабочий день (смеётся). Пока передо мной другие задачи», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с Большуновым читайте здесь:
Также посмотрите видео, как Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки:
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