«Повторять этот опыт я пока не планирую». Большунов — о работе комментатором лыжных гонок

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, понравилось ли ему комментировать лыжные гонки на летнем чемпионате России. Турнир проходит в Тюмени.

«Ничего так. Правда, я комментировал между тренировками, пожертвовал собственным отдыхом ради этого. Получается, я первую тренировку провёл, потом отработал на трансляции, а затем на вторую тренировку вышел. Но повторять этот опыт в будущем я пока не планирую, мы с Еленой Валерьевной договорились только на один рабочий день (смеётся). Пока передо мной другие задачи», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Большуновым читайте здесь:

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