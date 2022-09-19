Анастасия Прокофьева победила в коньковой разделке на летнем чемпионате России
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Российская лыжница Анастасия Прокофьева (в девичестве Рыгалина) одержала победу в гонке с раздельным стартом на 15 км коньковым ходом на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Она показала результат 34 минуты 39,2 секунды.
Второй к финишу пришла Екатерина Смирнова. Она уступила победительнице 28,5 секунды. Замкнула тройку Анастасия Кулешова. Она отстала ещё на 15 секунд.
Летний чемпионат России. Женщины. Коньковая разделка 15 км (топ-6)
1. Анастасия Прокофьева — 34.39,2.
2. Екатерина Смирнова +28,5.
3. Анастасия Кулешова +43,5.
4. Екатерина Евтягина +1.26,5.
5. Елизавета Шалабода +1.27,7.
6. Лидия Горбунова +1.29,4.
Олимпийский чемпион Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки:
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