Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Анастасия Прокофьева победила в коньковой разделке на летнем чемпионате России

Анастасия Прокофьева победила в коньковой разделке на летнем чемпионате России
Комментарии

Российская лыжница Анастасия Прокофьева (в девичестве Рыгалина) одержала победу в гонке с раздельным стартом на 15 км коньковым ходом на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Она показала результат 34 минуты 39,2 секунды.

Второй к финишу пришла Екатерина Смирнова. Она уступила победительнице 28,5 секунды. Замкнула тройку Анастасия Кулешова. Она отстала ещё на 15 секунд.

Летний чемпионат России. Женщины. Коньковая разделка 15 км (топ-6)
1. Анастасия Прокофьева — 34.39,2.
2. Екатерина Смирнова +28,5.
3. Анастасия Кулешова +43,5.
4. Екатерина Евтягина +1.26,5.
5. Елизавета Шалабода +1.27,7.
6. Лидия Горбунова +1.29,4.

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022