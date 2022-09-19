Анастасия Прокофьева победила в коньковой разделке на летнем чемпионате России

Российская лыжница Анастасия Прокофьева (в девичестве Рыгалина) одержала победу в гонке с раздельным стартом на 15 км коньковым ходом на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Она показала результат 34 минуты 39,2 секунды.

Второй к финишу пришла Екатерина Смирнова. Она уступила победительнице 28,5 секунды. Замкнула тройку Анастасия Кулешова. Она отстала ещё на 15 секунд.

Летний чемпионат России. Женщины. Коньковая разделка 15 км (топ-6)

1. Анастасия Прокофьева — 34.39,2.

2. Екатерина Смирнова +28,5.

3. Анастасия Кулешова +43,5.

4. Екатерина Евтягина +1.26,5.

5. Елизавета Шалабода +1.27,7.

6. Лидия Горбунова +1.29,4.

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки: