Андрей Мельниченко стал чемпионом России в гонке на 20 км свободным стилем

Российский лыжник Андрей Мельниченко (Красноярский край) выиграл гонку с раздельным стартом на 20 км коньковым ходом на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Он показал результат 41 минуту 49 секунд.

Вторым пришёл Андрей Ларьков (Республика Татарстан) с результатом 42.25,5. Третье место досталось Савелию Коростелёву (Пермский край), показавшему 42.25,6.

Летний чемпионат России. Мужчины. Коньковая разделка 20 км (топ-6)

1. Андрей Мельниченко — 41.49,7.

2. Андрей Ларьков +35,8.

3. Савелий Коростелёв +35,9.

4. Денис Спицов +59,8.

5. Никита Родионов +1.00,9.

6. Сергей Ардашев +1.05,6.

Ранее на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени завершилась гонка с раздельным стартом на 15 км среди женщин.