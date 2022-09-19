Андрей Мельниченко стал чемпионом России в гонке на 20 км свободным стилем
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Российский лыжник Андрей Мельниченко (Красноярский край) выиграл гонку с раздельным стартом на 20 км коньковым ходом на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Он показал результат 41 минуту 49 секунд.
Вторым пришёл Андрей Ларьков (Республика Татарстан) с результатом 42.25,5. Третье место досталось Савелию Коростелёву (Пермский край), показавшему 42.25,6.
Летний чемпионат России. Мужчины. Коньковая разделка 20 км (топ-6)
1. Андрей Мельниченко — 41.49,7.
2. Андрей Ларьков +35,8.
3. Савелий Коростелёв +35,9.
4. Денис Спицов +59,8.
5. Никита Родионов +1.00,9.
6. Сергей Ардашев +1.05,6.
Ранее на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени завершилась гонка с раздельным стартом на 15 км среди женщин.
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