В FIS отреагировали на предложение Йоханнеса Клебо допускать частные команды на КМ

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере прокомментировал предложение пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Йоханнеса Клебо. Ранее Клебо предложил допускать на Кубок мира частные команды, подобно тому, как это происходит в велоспорте.

«Всё можно обсуждать и пробовать. Но моё личное мнение таково, что система, построенная на частных командах на Кубке мира, не поможет развитию спорта и не решит проблем, с которыми сталкиваются лыжные гонки и другие дисциплины.

Тем не менее я не думаю, что есть какая-то причина, по которой частные команды и национальные команды не должны работать вместе в интересах спортсменов и развития спорта», — приводит слова Миньере VG.

Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки: