Дмитрий Губерниев: меня удивило, что Наташа Непряева сказала о деньгах

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова о деньгах олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете лыжницы сборной России Натальи Непряевой. Губерниев напомнил, что ранее Непряева заявила, что достаточно заработала после Олимпиады.

«Зима покажет, какой настрой у наших лидеров. Но понятно, что настроить себя очень сложно. Хотя думать уже надо не столько о лидерах, сколько о тех, кто только начинает свой путь. Для них важно получать какие-то призовые деньги, помимо своих окладов, которые явно не огромные.

Понятно, что спортсмены живут лучше среднестатистического россиянина, но тем не менее. Меня удивило то, что сказала Наташа Непряева. Она заявила, что заработала достаточно денег после Олимпиады. Но хочу сказать Наташе, что деньги имеют свойство заканчиваться. Да и в целом это какая-то странная философия», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».

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