Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Александра Большунова о призовых на летнем ЧР
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Ранее Большунов, комментируя призовые на летнем чемпионате России, сказал: «Это очень круто! На зимнем чемпионате России в Сыктывкаре призовые были намного меньше. Хотелось бы, чтобы такие же призовые, как здесь, были и на всех стартах сезона. Это очень хороший стимул, особенно для молодых спортсменов».
«Вау, лыжник говорит про возникшие призовые! Что творит Саша Большунов… Стимул для молодых спортсменов, неужели?
ФЛГР — вы просто супер! А как же бег за медали? Нет ли здесь противоречия, Елена Валерьевна?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки:
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