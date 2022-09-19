Вероника Степанова прокомментировала 34-е место и почти 5 мин отставания в разделке на ЧР

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала свой результат в коньковой разделке на 15 км на летнем чемпионате России (лыжероллеры) в Тюмени. Степанова отстала от Анастасии Прокофьевой, одержавшей победу, на 4 минуты 56 секунд и заняла 34-е место.
«34-е место и 5 минут отставания от победительницы и моей соседки по комнате в гостинице, Анастасии Прокофьевой (ещё раз мои поздравления). …Я действительно много болею и много пропускаю и соревнований, и тренировок. Спасибо врачам, физиотерапевтам и биохимикам команды, которые раз за разом " чинят" мой организм.
В чём причины довольно частых отказов системы, которая должна стабильно выводить полезную нагрузку на подиум, пока неясно. Но мы с тренером и специалистами ищем — и, уверена, найдём. Оу, и медийность на здоровье не влияет — нагрузка не та. Но если кому-то хочется так думать — вперёд!» — написала она в своём телеграм-канале.
Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки:
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