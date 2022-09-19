«Медленно, но верно». Александр Большунов опубликовал видео с тренировки
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях видео с тренировки на лыжероллерах.
«Медленно, но верно», — подписал Большунов видео.
Напомним, Большунов полностью пропустил летний чемпионат России – 2022, который проходит в Тюмени. Перед стартом Александр перенёс болезнь и не успел восстановиться.
На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.
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