«Медленно, но верно». Александр Большунов опубликовал видео с тренировки

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях видео с тренировки на лыжероллерах.

«Медленно, но верно», — подписал Большунов видео.

Напомним, Большунов полностью пропустил летний чемпионат России – 2022, который проходит в Тюмени. Перед стартом Александр перенёс болезнь и не успел восстановиться.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.