Тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал слухи о конфликте с Устюговым

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал слухи о возможном конфликте с лыжником с Сергеем Устюговым.

«Удалось ли пересечься и уладить разногласия? Конфликта у нас не было, никакого абсолютно. Напрягало его нахождение в команде со своим видением тренировочного процесса и роль тренера в его подготовке. Меня это абсолютно не устраивало. Жмём ли руку друг другу? Конечно (смеётся). Его присутствие здесь меня никак не напрягает, а его, надеюсь, не напрягает моё. Каких-то вопросов друг к другу у нас не осталось. Вражды нет», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Напомним, ранее лыжник сборной России Сергей Устюгов покинул группу тренера Егора Сорина и решил уйти на самоподготовку. До сезона-2021/2022 включительно Устюгов занимался у немецкого специалиста Маркуса Крамера, который покинул сборную России.