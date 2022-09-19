Егор Сорин высказался против снижения пенсионного возраста для спортсменов

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о возможном снижении пенсионного возраста для спортсменов.

«Что думаю о предложении снизить пенсионный возраст для спортсменов? Я против этого. Все должны быть в равных условиях. Чем атлеты отличаются от людей, которые на заводе работают? Я вот бывший спортсмен и не чувствую, что мне нужно выйти на пенсию раньше. Поэтому не вижу в этом необходимости. Возможно, те, кто предлагал, чувствуют, что им это надо. Но по крайней мере я не хочу уходить на пенсию раньше положенного», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Напомним, сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в Руке (Финляндия) 25 ноября. С нового сезона дистанции у мужчин и женщин будут одинаковой протяжённости. Допустит ли Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до соревнований российских и белорусских спортсменов, на данный момент остаётся неизвестным.