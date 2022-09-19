Егор Сорин прокомментировал активность Вероники Степановой в медиа

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал медиа-активность лыжницы сборной Вероники Степановой.
«Просто обратил внимание, что она завела колонку, и подумал, сколько это времени будет занимать. Это же в глобальном плане не только ее касается, а всех спортсменов. Если вижу, что кто-то начинает уделять недостаточно внимания тренировкам, начинает жертвовать отдыхом, то вмешиваюсь как тренер.
В такие моменты могу сказать: «Вероника, тренируйся, а не занимайся тем-то». Однако у нее не замечал подобного, на всех тренировках отдается, потом правильно восстанавливается.
Вопросов по ней нет. Чем она занимается в свободное время – ее дело, если ей это не мешает. Если бы это выматывало Веронику как-то психологически, возможно, и был бы смысл поговорить, посоветовать что-то. Но сейчас… Может быть, ей, наоборот, эта внеспортивная деятельность помогает», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».
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