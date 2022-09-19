Эмиль Иверсен опубликовал фото с новорождённым поросёнком

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен опубликовал в социальных сетях забавное фото. На снимке Иверсен запечатлён с новорождённым поросёнком.

«Весёлый день на работе с Грилстадом», — подписал фото Иверсен.

Фото: из личного архива Эмиля Иверсена

Напомним, 31-летний Иверсен провалил олимпийский сезон-2021/2022. Он досрочно прекратил выступления, пропустив последние этапы Кубка мира. В рамках Кубка мира лучший личный результат Иверсена в сезоне – седьмое место в классической разделке. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Эмиль выступил лишь в эстафете, где команда Норвегии заняла второе место.

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