Анастасия Прокофьева выиграла беговой кросс на летнем чемпионате России по лыжным гонкам

Российская лыжница Анастасия Прокофьева (в девичестве Рыгалина) одержала победу в беговом кроссе на 5 км на летнем чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. Спортсменка показала результат 18.13,9.

Второе время показала Елизавета Шалабода. Она отстала от Прокофьевой на 3,9 секунды. Замкнула тройку сильнейших Лидия Горбунова (6,8 секунды отставания от победителя).

Летний чемпионат России по лыжным гонкам. Женщины. Беговой кросс на 5 км (топ-6)

1. Анастасия Прокофьева — 18.13,9.

2. Елизавета Шалабода +3,9.

3. Лидия Горбунова +6,8.

4. Екатерина Смирнова +30,4.

5. Анастасия Игнатьева +32,0.

6. Алина Пеклецова +39,0.

Также посмотрите видео, как живёт величайший лыжник в истории Бьорн Дэли: