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Сергей Шаров выиграл беговой кросс на всероссийских соревнованиях в Тюмени

Сергей Шаров выиграл беговой кросс на всероссийских соревнованиях в Тюмени
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Российский лыжник Сергей Шаров одержал победу в беговом кроссе на 8 км на всероссийских соревнованиях в Тюмени. Спортсмены пробежали кросс после завершения летнего чемпионата России по лыжным гонкам. Время Шарова — 23.56,3.

Второй результат показал Савелий Коростелёв. Он отстал от победителя на 27,6 секунды. Замкнул тройку сильнейших Александр Ившин (+27,7).

Денис Спицов финишировал шестым, Иван Якимушкин показал восьмое время. На старт выходили 98 спортсменов.

Всероссийские соревнования. Тюмень
Беговой кросс, 8 км. Мужчины

1. Сергей Шаров — 23.56,3.
2. Савелий Коростелёв +27,6.
3. Александр Ившин +27,7.
4. Станислав Егоров +32,4.
5. Илья Трегубов +33,7.
6. Денис Спицов +42,3...
8. Иван Якимушкин +1.00,5.

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