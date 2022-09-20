Сергей Шаров выиграл беговой кросс на всероссийских соревнованиях в Тюмени
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Российский лыжник Сергей Шаров одержал победу в беговом кроссе на 8 км на всероссийских соревнованиях в Тюмени. Спортсмены пробежали кросс после завершения летнего чемпионата России по лыжным гонкам. Время Шарова — 23.56,3.
Второй результат показал Савелий Коростелёв. Он отстал от победителя на 27,6 секунды. Замкнул тройку сильнейших Александр Ившин (+27,7).
Денис Спицов финишировал шестым, Иван Якимушкин показал восьмое время. На старт выходили 98 спортсменов.
Всероссийские соревнования. Тюмень
Беговой кросс, 8 км. Мужчины
1. Сергей Шаров — 23.56,3.
2. Савелий Коростелёв +27,6.
3. Александр Ившин +27,7.
4. Станислав Егоров +32,4.
5. Илья Трегубов +33,7.
6. Денис Спицов +42,3...
8. Иван Якимушкин +1.00,5.
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