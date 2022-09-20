Юрий Бородавко предположил, как повлияют на FIS слова Йоханнеса Клебо о россиянах

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос, могут ли, по его мнению, повлиять на Международную федерацию лыжного спорта (FIS) слова таких спортсменов, как Йоханнес Клебо, который говорит, что без россиян страдает конкуренция. В настоящее время российские лыжники отстранены от международных соревнований.

«Я не верю, что это как-то повлияет, поскольку FIS является общественной организацией и принимает решения большинством голосов. Зная находящихся в комитете FIS людей и тех, кто закончил там работать, и по какой причине это случилось, оптимизма испытываю с каждой новостью всё меньше», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

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