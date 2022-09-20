Юрий Бородавко рассказал о состоянии Александра Большунова, который пропустил летний ЧР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, в каком состоянии пребывает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который из-за перенесённой болезни пропустил летний чемпионат страны в Тюмени.
«Он заболел в первых числах сентября после проведённого в Москве месяца. Тогда он отправлялся на роды к жене и не имел полноценной тренировочной нагрузки в августе.
Уже давно перенёс болезнь, тесты не сдавал. То есть мы даже не знаем, ковид это был или он просто простудился. Как минимум неделю у него была температура, из-за чего приняли решение, что он в первую очередь должен привести себя в нормальную форму после такого серьёзного пропуска, фактически 40 с лишним дней.
Здесь мы занимались восстановлением, он активно тренировался. Видно, что с каждым занятием Большунов начинает прибавлять. Первые три дня были очень тяжёлыми, а сейчас Саша начинает адаптироваться, прибавляет и потихоньку возвращается к норме», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».
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