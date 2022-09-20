«Дома». Александр Большунов показал, как проводит время с новорождённой дочерью

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях милое фото с прогулки с новорождённой дочерью Евой.

Александр и его жена Анна сыграли свадьбу в апреле 2021 года. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями.

«Дома», — подписал фото Большунов, добавив эмодзи «сердце», «отец» и «ангелочек».

Фото: из личного архива Александра Большунова

Напомним, Большунов полностью пропустил летний чемпионат России – 2022, который ранее завершился в Тюмени. Перед стартом Александр перенёс болезнь и не успел восстановиться.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.