«Дома». Александр Большунов показал, как проводит время с новорождённой дочерью

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях милое фото с прогулки с новорождённой дочерью Евой.
Александр и его жена Анна сыграли свадьбу в апреле 2021 года. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями.
«Дома», — подписал фото Большунов, добавив эмодзи «сердце», «отец» и «ангелочек».
Фото: из личного архива Александра Большунова
Напомним, Большунов полностью пропустил летний чемпионат России – 2022, который ранее завершился в Тюмени. Перед стартом Александр перенёс болезнь и не успел восстановиться.
На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.
- 20 сентября 2022
-
18:37
-
16:03
-
13:58
-
11:30
-
11:26
-
10:44
-
10:05
-
09:13
- 19 сентября 2022
-
23:49
-
23:30
-
19:38
-
18:45
-
18:23
-
17:33
-
16:34
-
15:52
-
14:01
-
13:46
-
13:16
-
12:14
-
10:00
-
09:30
-
09:21
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 18 сентября 2022
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
19:24
-
18:14
-
15:42
-
13:51
-
12:33
-
11:06