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«Всё ещё провожу не самые интенсивные тренировки». Клебо опубликовал фото из США

«Всё ещё провожу не самые интенсивные тренировки». Клебо опубликовал фото из США
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фото с беговой тренировки в Парк-Сити (штат Юта, США). Клебо проводит одиночный сбор в США.

«Всё ещё провожу не самые интенсивные тренировки, но, с другой стороны, я могу бегать на улице (правда, пока только в гору)», — подписал фото Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Ранее у Клебо диагностировали растяжение верхней части подколенного сухожилия, из-за чего он пропустил несколько недель полноценных тренировок.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 (третью в карьере). Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей чемпионатов мира.

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