Стало известно, кто заменит Вегарда Ульванга на посту главы комитета FIS по лыжным гонкам

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере назвал чиновника, который возглавит комитет FIS по лыжным гонкам. В мае 2022 года с данного поста ушёл трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг. Он занимал эту должность более 20 лет.

Новым главой комитета FIS по лыжным гонкам станет словенец Урош Пониквар. Примечательно, что ещё в 2011 году Пониквар участвовал в выборах на эту должность, но проиграл Ульвангу.

«Этим летом Пониквар был назначен преемником Ульванга. Новое правление FIS, избранное на конгрессе FIS в мае, назначило словенца новым лидером комитета», — приводит слова Миньере Langrenn.

Отметим, что после ухода Ульванга норвежцы продвигали на его пост Гури Кноттена. Однако выбор FIS всё же пал на Пониквара.