Сборная России по горнолыжному спорту проведёт сбор в Чеченской Республике

Сборная России по горнолыжному спорту проведёт тренировочный сбор на горнолыжном курорте «Ведучи» в Чеченской Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Кавказ.РФ».



«Спортсмены опробуют самую протяжённую в мире всесезонную трассу. Тренировочные сборы планируются с 27 по 30 сентября», — сказали в организации.



Тренировки будут проходить на искусственном покрытии на классических горных лыжах.



В настоящее время российские горнолыжники не участвуют в международных соревнованиях. Пока неизвестно, будут ли российские спортсмены допущены до этапов Кубка мира в новом сезоне. Планируется, что в России будут проведены альтернативные соревнования.