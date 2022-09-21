Сборная России по горнолыжному спорту проведёт сбор в Чеченской Республике
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Сборная России по горнолыжному спорту проведёт тренировочный сбор на горнолыжном курорте «Ведучи» в Чеченской Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Кавказ.РФ».
«Спортсмены опробуют самую протяжённую в мире всесезонную трассу. Тренировочные сборы планируются с 27 по 30 сентября», — сказали в организации.
Тренировки будут проходить на искусственном покрытии на классических горных лыжах.
В настоящее время российские горнолыжники не участвуют в международных соревнованиях. Пока неизвестно, будут ли российские спортсмены допущены до этапов Кубка мира в новом сезоне. Планируется, что в России будут проведены альтернативные соревнования.
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