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Сборная России по горнолыжному спорту проведёт сбор в Чеченской Республике

Сборная России по горнолыжному спорту проведёт сбор в Чеченской Республике
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Сборная России по горнолыжному спорту проведёт тренировочный сбор на горнолыжном курорте «Ведучи» в Чеченской Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Кавказ.РФ».

«Спортсмены опробуют самую протяжённую в мире всесезонную трассу. Тренировочные сборы планируются с 27 по 30 сентября», — сказали в организации.

Тренировки будут проходить на искусственном покрытии на классических горных лыжах.

В настоящее время российские горнолыжники не участвуют в международных соревнованиях. Пока неизвестно, будут ли российские спортсмены допущены до этапов Кубка мира в новом сезоне. Планируется, что в России будут проведены альтернативные соревнования.

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