Йоханнес Клебо пропустит очередной тренировочный сбор команды Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо пропустит очередной тренировочный сбор национальной команды. Он пройдёт на следующей неделе в Молде (Норвегия). В данный момент норвежец в одиночку тренируется в США.
«Это было решено вчера, после беседы с Йоханнесом и его физиотерапевтом. Йоханнес приедет домой, в Тронхейм, в субботу, в понедельник пройдёт осмотр у врача. Пока есть неуверенность в том, что он сможет участвовать в тренировках, я думаю, что пока ему лучше оставаться дома. Сейчас в приоритете тестирование его здоровья и последующее наблюдение», — приводит слова тренера спринтерской группы сборной Норвегии Арильда Монсена VG.
По информации издания, Монсен до последнего пытался убедить Клебо принять участие в сборе. Он даже изменил логистику и расписание тренировок, однако это не сработало.
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