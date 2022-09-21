Йоханнес Клебо пропустит очередной тренировочный сбор команды Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо пропустит очередной тренировочный сбор национальной команды. Он пройдёт на следующей неделе в Молде (Норвегия). В данный момент норвежец в одиночку тренируется в США.

«Это было решено вчера, после беседы с Йоханнесом и его физиотерапевтом. Йоханнес приедет домой, в Тронхейм, в субботу, в понедельник пройдёт осмотр у врача. Пока есть неуверенность в том, что он сможет участвовать в тренировках, я думаю, что пока ему лучше оставаться дома. Сейчас в приоритете тестирование его здоровья и последующее наблюдение», — приводит слова тренера спринтерской группы сборной Норвегии Арильда Монсена VG.

По информации издания, Монсен до последнего пытался убедить Клебо принять участие в сборе. Он даже изменил логистику и расписание тренировок, однако это не сработало.