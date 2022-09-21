Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо пропустит очередной тренировочный сбор команды Норвегии

Йоханнес Клебо пропустит очередной тренировочный сбор команды Норвегии
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо пропустит очередной тренировочный сбор национальной команды. Он пройдёт на следующей неделе в Молде (Норвегия). В данный момент норвежец в одиночку тренируется в США.

«Это было решено вчера, после беседы с Йоханнесом и его физиотерапевтом. Йоханнес приедет домой, в Тронхейм, в субботу, в понедельник пройдёт осмотр у врача. Пока есть неуверенность в том, что он сможет участвовать в тренировках, я думаю, что пока ему лучше оставаться дома. Сейчас в приоритете тестирование его здоровья и последующее наблюдение», — приводит слова тренера спринтерской группы сборной Норвегии Арильда Монсена VG.

По информации издания, Монсен до последнего пытался убедить Клебо принять участие в сборе. Он даже изменил логистику и расписание тренировок, однако это не сработало.

«Вся команда следит за ситуацией». Клебо получил травму и взволновал Норвегию «Вся команда следит за ситуацией». Клебо получил травму и взволновал Норвегию
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022