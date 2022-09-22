Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо рассказал о лыжнике, на которого старался равняться.
«Лыжником, на которого я равнялся, был Петтер Нортуг. Я также равнялся на своего дедушку, который является моим тренером, но также он всегда был рядом со мной и всё ещё здесь для меня, и я равняюсь на него в этом», – приводит слова Клебо Fasterskier.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 (третью в карьере). Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей чемпионатов мира.Клебо назвал лыжника, на которого старался равняться
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