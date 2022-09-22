«Никто не знает, что будет дальше». Юлия Ступак выложила фото с мужем

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с мужем Никитой. Никита Ступак — российский лыжник, чемпион страны 2017 года в эстафете.

«Никто не знает, что будет дальше. Поэтому живём здесь и сейчас. Любим друг друга, поддерживаем, мечтаем», — подписала фото Ступак.

Фото: из личного архива юлии ступак

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юлия Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Всего у сборной России по лыжным гонкам 11 наград: 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

Как живёт величайший лыжник в истории Бьорн Дэли: