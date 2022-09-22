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FIS объявила Планицу готовой к чемпионату мира по лыжным гонкам 2023 года

FIS объявила Планицу готовой к чемпионату мира по лыжным гонкам 2023 года
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Международная лыжная федерация (FIS) объявила Планицу (Словения) готовой к чемпионату мира по лыжным гонкам 2023 года после заключительной инспекции. Готовность подтвердил генеральный секретарь FIS Мишель Вион.

«Вы можете видеть, что тяжелая работа команды Planica-2023 за последние пять лет окупается на завершающих этапах. Они позаботились о каждой детали и более чем готовы приветствовать мир на историческом первом чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице», — приводит слова Мишеля Виона официальный сайт Международной лыжной федерации.

В Планице официально начали продажу билетов на чемпионат мира по лыжным гонкам. Несколько гонок в программе ожидают окончательного подтверждения. Ожидается, что после технических совещаний FIS на следующей неделе окончательное время старта и программа будут подтверждены.

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