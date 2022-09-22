Генсек FIS намекнул, что российским лыжникам могут вернуть допуск на Кубок мира

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены на Кубок мира в сезоне-2022/2023. В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований.

«На данный момент действуют правила в отношении России и Беларуси. Похоже, что Томас Бах [президент МОК] начинает задумываться. Он провёл встречи с международными федерациями и более или менее начинает снова открывать двери. Спорт должен быть независим от политики.

Это займёт несколько недель или месяцев. Но идея открыть дверь для России и Беларуси начинает появлятся. Речь идёт не о соревнованиях в России, а об участии в мероприятиях FIS и на этапах Кубках мира.

Но FIS точно не примет это решение без чёткой рекомендации МОК. Иными словами, мы едины в этом, и в спорте надо действовать в унисон. FIS ждёт чётких рекомендаций от МОК», — приводит слова Виона VG.

Он добавил, что в случае возвращения допуска россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе.

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