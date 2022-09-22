В Норвегии отреагировали на слова генсека FIS о возможном возвращении россиян на КМ

Бывший президент норвежской федерации, представитель Норвегии в совете Международной федерации лыжного спорта (FIS) Эрик Рёсте отреагировал на слова генерального секретаря FIS Мишеля Виона. Ранее Вион намекнул, что российским лыжникам могут вернуть допуск на Кубок мира.

«Я ничего не знаю об этом. На июльском заседании совета был подтверждён запрет, который я поддержал», — приводит слова Рёсте VG.

В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, Вион говорил, что даже в случае возвращения допуска российских лыжников на этапы Кубка мира они будут выступать в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна.

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