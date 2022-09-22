Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

FIS отказала двум российским спортсменам, пытавшимся сменить гражданство

FIS отказала двум российским спортсменам, пытавшимся сменить гражданство
Комментарии

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что FIS отказала двум российским спортсменам, пытавшимся сменить гражданство на израильское в надежде участвовать в Кубке мира. Об этом сообщил VG. Имена спортсменов не разглашаются.

Напомним, Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены на Кубок мира в сезоне-2022/2023. Он уточнил, что FIS точно не примет это решение без чёткой рекомендации МОК. В случае получения допуска россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе.

В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Новость по теме
В Норвегии отреагировали на слова генсека FIS о возможном возвращении россиян на КМ
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022