Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что FIS отказала двум российским спортсменам, пытавшимся сменить гражданство на израильское в надежде участвовать в Кубке мира. Об этом сообщил VG. Имена спортсменов не разглашаются.

Напомним, Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены на Кубок мира в сезоне-2022/2023. Он уточнил, что FIS точно не примет это решение без чёткой рекомендации МОК. В случае получения допуска россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе.

В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).