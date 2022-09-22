Тихонов: буду рад и счастлив, если россиян вернут. Даже Клебо говорил, что надо допустить

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.



«По этому поводу даже Клебо высказался какое-то время назад, что надо россиян допустить – конкуренция, телевидение, всё прочее. Без этого теряется интерес. Видно, в международной федерации всё-таки прислушались. Это правильно – вернуть такую команду: Большунова, молодёжь хорошая подросла. Это очень здорово.



Я буду только рад и счастлив, если федерацию вернут. Елена Вяльбе со всеми вопросами справляется. Будем с удовольствием смотреть. Норвежцы, в первую очередь, захотят отыграться, и конкуренция будет ещё более острая. Это главное, будем ждать!» – сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.