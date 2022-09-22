Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тихонов: буду рад и счастлив, если россиян вернут. Даже Клебо говорил, что надо допустить

Тихонов: буду рад и счастлив, если россиян вернут. Даже Клебо говорил, что надо допустить
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.

«По этому поводу даже Клебо высказался какое-то время назад, что надо россиян допустить – конкуренция, телевидение, всё прочее. Без этого теряется интерес. Видно, в международной федерации всё-таки прислушались. Это правильно – вернуть такую команду: Большунова, молодёжь хорошая подросла. Это очень здорово.

Я буду только рад и счастлив, если федерацию вернут. Елена Вяльбе со всеми вопросами справляется. Будем с удовольствием смотреть. Норвежцы, в первую очередь, захотят отыграться, и конкуренция будет ещё более острая. Это главное, будем ждать!» – сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
Губерниев: никто россиян до международных стартов в лыжах не допустит. Это враньё!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022