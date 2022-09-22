Бессмертных рассказал, с какими трудностями столкнутся лыжники, если допустят к Кубку мира

Призёр Олимпийских игр лыжник Александр Бессмертных высказал мнение, с какими трудностями столкнутся лыжники, если их допустят к Кубку мира.
«Вопросов сильно много и говорить о том, что МОК подумал и рассмотрит это решение – за этим решением следует и ряд других вопросов. Как быстро они решатся, это тоже ни МОК, ни Федерация не смогут поспособствовать как-то. От них мало зависит решение. Тот же самый визовый режим.
Условно, Кубок Мира начинается в Финляндии, нужно получить визу, а их отменяют для граждан России. В каждую страну будут требовать свою визу, это займёт очень много времени. Кубки мира проводят в разных странах в течение недели. Как будет всё реализовано, ведь нужно в каждое посольство ездить. А в посольстве сейчас, как понимаю, срок рассмотрения визы 6 месяцев. Очень много вопросов. Если логически смотреть – хорошо, что FIS решила подумать, но те проблемы, которые нарисовались… Даже если FIS и МОК одобрят, то возникает ряд вопросов, как через границу перебраться. Сейчас только фуры с продуктами пускают. Наша фура стоит в России, как она попадёт в Европу – тоже вопрос. Куда не капни, появляются вопросы», – сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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