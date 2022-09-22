Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции выступила против допуска российских спортсменов

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон отреагировала на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.



«Наша позиция заключается в том, что на данный момент это немыслимо. Мы не понимает, почему генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта так сказал. У нас прямо противоположное мнение.



Конечно, мы должны выслушать, что он на самом деле имеет в виду, и заявить о том, что мы думаем по этому поводу. Вион говорит, что они будут следовать позиции МОК, и я не могу представить, что этот орган будет придерживаться такого же мнения. Так что я не думаю, что нам нужно волноваться, но все же, ему не стоило так говорить. Это даёт поводы для расстройства и беспорядка. Страны Северной Европы и остальной лыжный мир, вероятно, отреагируют так же, как и мы», — цитирует Маттссон Expressen.

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