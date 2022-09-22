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Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции выступила против допуска российских спортсменов

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции выступила против допуска российских спортсменов
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Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон отреагировала на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.

«Наша позиция заключается в том, что на данный момент это немыслимо. Мы не понимает, почему генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта так сказал. У нас прямо противоположное мнение.

Конечно, мы должны выслушать, что он на самом деле имеет в виду, и заявить о том, что мы думаем по этому поводу. Вион говорит, что они будут следовать позиции МОК, и я не могу представить, что этот орган будет придерживаться такого же мнения. Так что я не думаю, что нам нужно волноваться, но все же, ему не стоило так говорить. Это даёт поводы для расстройства и беспорядка. Страны Северной Европы и остальной лыжный мир, вероятно, отреагируют так же, как и мы», — цитирует Маттссон Expressen.

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