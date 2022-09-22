В Федерации лыжного спорта Финляндии выступили резко против возвращения россиян

Председатель Федерации лыжного спорта Финляндии Маркку Хаапасалми выразил негативное отношение к возможному возвращению российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Позиция Федерации лыжного спорта Финляндии в отношении разрешения российским спортсменам вернуться на старты — категорическое «нет». Причины, которые привели к исключению, никак не изменились, поэтому вряд ли можно ожидать смягчения. Пока Россия ведёт специальную военную операцию на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), мы не видим возможным участие российских спортсменов в соревновательной деятельности. Спорт нельзя рассматривать как отдельную часть общества», — приводит слова Маркку Хаапасалми официальный сайт Федерации лыжного спорта Финляндии.