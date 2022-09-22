Йоханнес Клебо заявил, что намерен выступать до Олимпиады-2030

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил трассу Soldier Hollow как возможное место проведения гонок во время зимних Олимпийских игр 2030 года.
Солк-Лейк-Сити, принимавший зимние Игры в 2002 году, вновь претендует на проведение Олимпиады. Конкурентами американского города являются канадский Ванкувер и японский Саппаро. Столица игр будет объявлена в 2023 году на 140-й сессии МОК в Мумбаи (Индия). В 2002 году лыжники соревновались именно на трассах Soldier Hollow.
«Что думаю, если Игры-2030 пройдут на трассах в Soldier Hollow? Здорово. Это место построено для Олимпийских игр, и я помню, как смотрел здесь несколько замечательных гонок в 2002 году. До 2030 года осталось восемь лет, и, думаю, я постараюсь продержаться до тех пор», — приводит слова Клебо Fasterskier.
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