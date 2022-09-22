«Всё будет зависеть от позиции МОК». Сорина — о шансах на возвращение российских лыжников

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Татьяна Сорина высказалась о шансах отечественных спортсменов вернуться на международные турниры.
«Вероятность нашего выступления на чемпионате мира в Планице небольшая. Надежда остаётся, мы готовимся к главному старту сезона. Правильнее думать о том, что он будет. Если так не думать, к чему тогда готовиться?
Может ли FIS пойти своим путём? Не думаю. Мне кажется, всё будет зависеть от позиции МОК. Ну и от каких-то политических решений.
Я одна из немногих, кто вообще в отстранение не верил. Наверное, не осознавала тогда, что всё настолько серьёзно. Как не будет финала Кубка мира в Тюмени? Да мы все этого так ждали! Но нас сначала выгнали с последних этапов Кубка мира, а потом уже потихоньку и вообще со всех соревнований. Правда, спортсмены-зимники всё равно ещё до конца не ощутили последствия. Кубок мира стартует в конце ноября, и только тогда, когда мы не поедем в Финляндию, и станет всё понятно. Но я оптимистка и сохраняю надежду», — сказала Сорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с Сориной читайте на «Чемпионате» завтра, 23 сентября.
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